Papa Leon cere acces universal la asistenţă medicală, în debutul turneului său din America de Sud

La sosirea sa în Uruguay, Papa Leon al XIV-lea a declarat că se simte „într-o formă bună” şi a pledat pentru accesul universal la asistenţă medicală. Sâmbătă, suveranul pontif urmează să oficieze o slujbă religioasă, eveniment care marchează prima reuniune de amploare din cadrul unui turneu intens prin America de Sud, relatează agențiile France Presse …

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