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Politică

Paradox la Palatul Cotroceni: Ovidiu Vanghele, exclus de Nicușor Dan, Antena 3, transmisiune live din Sala Unirii VIDEO

m Scris de mihai dima
Paradox la Palatul Cotroceni: Ovidiu Vanghele, exclus de Nicușor Dan, Antena 3, transmisiune live din Sala Unirii VIDEO
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Președintele Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni. The post Paradox la Palatul Cotroceni: Ovidiu Vanghele, exclus de Nicușor Dan, Antena 3, transmisiune live din Sala Unirii VIDEO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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