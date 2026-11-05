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Politică

Părinții ar putea primi până la 4.000 de lei lunar dacă se întorc la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului

l Scris de lorena mihăilă
Părinții ar putea primi până la 4.000 de lei lunar dacă se întorc la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului
Aosom
PNL propune, într-un proiect depus la Parlament, ca părinţii care se întorc la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creşterea copilului să primească un sprijin financiar egal cu indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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