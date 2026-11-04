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Politică

Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi salariul și indemnizația integrală. Ce prevede proiectul depus de PNL și USR

c Scris de cornelia mazilu
Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi salariul și indemnizația integrală. Ce prevede proiectul depus de PNL și USR
Aosom
Părinții care aleg să revină la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea încasa, pe lângă salariu, întreaga indemnizație pe care ar fi primit-o dacă ar fi rămas în concediu. Propunerea aparține unor parlamentari PNL și USR.

Sursa: Adevarul

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