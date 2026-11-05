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Politică

Părinții rămân fără zi liberă în prima zi de școală. Ce prevedea proiectul respins de deputați

l Scris de liliana vornicu
Părinții rămân fără zi liberă în prima zi de școală. Ce prevedea proiectul respins de deputați
Aosom
Inițiatorul proiectului, senatorul PSD Claudiu Daniel Catana, a invocat faptul că anul școlar începe într-o zi lucrătoare. The post Părinții rămân fără zi liberă în prima zi de școală. Ce prevedea proiectul respins de deputați appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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