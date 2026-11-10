Parlamentul a votat noile consilii de administraţie la Televiziunea Publică şi Radioul Public

Plenul comun al celor două Camere a votat, marţi, noua componenţă a Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune. Noii membri ai SRR au primit 360 de voturi ”pentru” iar membrii SRTV, 368 de voturi favorabile. Noii membri au depus jurământul în plenul comun şi urmează să îşi voteze propunerile pentru preşedinţia celor două instituţii.

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