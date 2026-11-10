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Politică

Parlamentul se reuneşte azi în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la SRTV şi SRR

b Scris de bogdan păcurar
Parlamentul se reuneşte azi în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la SRTV şi SRR
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Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi.

Sursa: Digi24

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