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Politică

Parlamentul se reuneşte în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la TVR și radioul public

ș Scris de ștefan borcea
Parlamentul se reuneşte în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la TVR și radioul public
Aosom
Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Sursa: Adevarul

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