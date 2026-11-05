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Politică

Partidele politice nu se vor mai înregistra la Tribunalul București? Schimbarea pregătită de AEP și susținută de CSM

r Scris de redacția jurnalul
Partidele politice nu se vor mai înregistra la Tribunalul București? Schimbarea pregătită de AEP și susținută de CSM
Aosom
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pregătește o schimbare importantă în modul de înființare și înregistrare a partidelor politice din România.

Sursa: Jurnalul Ro

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