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Politică

Partidul Democrat va fi "distrus" - Trump reacționază la posibilitatea demiterii sale

g Scris de george traicu
Partidul Democrat va fi "distrus" - Trump reacționază la posibilitatea demiterii sale
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Partidul Democrat va fi "distrus" dacă ar lansa o procedură de destituire împotriva sa.

Sursa: Stiri Pe Surse

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