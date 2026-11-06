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Politică

Patriarhia Română intervine pentru românca închisă în China: Să nu o uităm pe Alina Apostol. Dreptatea nu trebuie despărţită de milă

r Scris de remus vlad, redactor
Patriarhia Română intervine pentru românca închisă în China: Să nu o uităm pe Alina Apostol. Dreptatea nu trebuie despărţită de milă
Aosom
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, a subliniat vineri într-un apel privind situaţia Alinei Apostol, condamnată la închisoare în China, că "dreptatea nu trebuie despărţită de milă"

Sursa: Stiri Pe Surse

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