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Politică

PATRU ANI FĂRĂ MIHAI „MIȘU” BALTAG! VOCEA SPORTULUI BUZOIAN S-A OPRIT, DAR AMINTIREA JURNALISTULUI CARE A TRĂIT PENTRU SPORT CONTINUĂ

i Scris de iulian gavriluta
PATRU ANI FĂRĂ MIHAI „MIȘU” BALTAG! VOCEA SPORTULUI BUZOIAN S-A OPRIT, DAR AMINTIREA JURNALISTULUI CARE A TRĂIT PENTRU SPORT CONTINUĂ
Aosom
11 noiembrie 2022 – 11 noiembrie 2026. Patru ani de când presa buzoiană a pierdut un jurnalist, sportul local a pierdut un cronicar devotat, iar colegii și prietenii au pierdut un om pe care nu îl pot înlocui. Sunt oameni care trec printr-o profesie și oameni care își transformă profesia într-o parte din propria viață. […]

Sursa: News Buzau

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