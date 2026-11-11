PATRU ANI FĂRĂ MIHAI „MIȘU” BALTAG! VOCEA SPORTULUI BUZOIAN S-A OPRIT, DAR AMINTIREA JURNALISTULUI CARE A TRĂIT PENTRU SPORT CONTINUĂ

11 noiembrie 2022 – 11 noiembrie 2026. Patru ani de când presa buzoiană a pierdut un jurnalist, sportul local a pierdut un cronicar devotat, iar colegii și prietenii au pierdut un om pe care nu îl pot înlocui. Sunt oameni care trec printr-o profesie și oameni care își transformă profesia într-o parte din propria viață. […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗