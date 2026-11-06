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Politică

Patru polițiști de frontieră din Nădlac, acuzați că au luat mită pentru a permite transporturi ilegale de porci în țară

a Scris de adrian crăciunoiu
Patru polițiști de frontieră din Nădlac, acuzați că au luat mită pentru a permite transporturi ilegale de porci în țară
Aosom
Patru polițiști de frontieră din Nădlac riscă să facă închisoare pentru că ar fi „închis ochii” la câteva transporturi ilegale de porci.

Sursa: Stirile Pro.tv

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