Ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina și a Sfintei Cuvioase Matrona din Constantinopol a fost marcată în Cetatea Sucevei printr-un eveniment de aleasă însemnătate duhovnicească: aducerea, pentru întâia dată pe meleagurile Bucovinei, a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, cunoscută pentru grabnicul ajutor oferit celor […] The post „Pe urmele Sfinților Tămăduitori” – procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, în orașul Suceava first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗