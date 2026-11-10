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Politică

„Pe urmele Sfinților Tămăduitori” – procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, în orașul Suceava

s Scris de suceava news online
„Pe urmele Sfinților Tămăduitori” – procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, în orașul Suceava
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Ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina și a Sfintei Cuvioase Matrona din Constantinopol a fost marcată în Cetatea Sucevei printr-un eveniment de aleasă însemnătate duhovnicească: aducerea, pentru întâia dată pe meleagurile Bucovinei, a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, cunoscută pentru grabnicul ajutor oferit celor […] The post „Pe urmele Sfinților Tămăduitori” – procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, în orașul Suceava first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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