„Pedeapsa” primită de șeful de cabinet al lui Zelenski, după ce a vorbit în limba rusă. Unde s-a întâmplat

Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a vorbit în limba rusă în exercitarea atribuțiilor oficiale și a fost obligat să plătească o amendă pentru acest lucru, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, comisarul pentru protecția limbii de stat, Olena Ivanovska, fără a-l menționa însă pe Budanov pe nume.

Distribuie: Facebook Instagram