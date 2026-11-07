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Politică

„Pedeapsa” primită de șeful de cabinet al lui Zelenski, după ce a vorbit în limba rusă. Unde s-a întâmplat

c Scris de catalina sirbu
„Pedeapsa” primită de șeful de cabinet al lui Zelenski, după ce a vorbit în limba rusă. Unde s-a întâmplat
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Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a vorbit în limba rusă în exercitarea atribuțiilor oficiale și a fost obligat să plătească o amendă pentru acest lucru, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, comisarul pentru protecția limbii de stat, Olena Ivanovska, fără a-l menționa însă pe Budanov pe nume.

Sursa: Ziare

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