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Politică

Peiu o pune la punct pe șefa AfD: Este o formă rară de ridicol politic

s Scris de stefan lupu
Peiu o pune la punct pe șefa AfD: Este o formă rară de ridicol politic
Aosom
Liderul deputaților AUR, Petrișor Peiu, a reacționat după ce copreședinta AfD, Alice Weidel, a acuzat comunitatea românească de jefuirea statului german prin asistența socială. The post Peiu o pune la punct pe șefa AfD: Este o formă rară de ridicol politic appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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