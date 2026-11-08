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Politică

Pensionară de 68 de ani, evacuată din locuință. Trăiește pe străzi, alături de fiică și nepot

d Scris de dan stan
Pensionară de 68 de ani, evacuată din locuință. Trăiește pe străzi, alături de fiică și nepot
Aosom
O pensionară din Italia locuiește pe străzi de la sfârșitul lunii septembrie. Femeia în vârstă de 68 de ani a fost evacuată din locuință alături de fiică, nepot și ginere. Acum, cei patru se refugiază într-un autoturism.

Sursa: Ziare

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