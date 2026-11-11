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Politică

Pentagonul dă undă verde unei baze militare americane permanente în Polonia. România solicită un acord similar și oferă bani pentru trupele SUA

f Scris de florin pușcaș
Pentagonul dă undă verde unei baze militare americane permanente în Polonia. România solicită un acord similar și oferă bani pentru trupele SUA
Aosom
Polonia a primit un semnal pozitiv din partea Pentagonului pentru înființarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul său

Sursa: Stiri Pe Surse

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