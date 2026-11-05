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Politică

Pentagonul își face un NATO în interiorul NATO. Iar noi aflăm din ziare...

e Scris de e-politic ro
Pentagonul își face un NATO în interiorul NATO. Iar noi aflăm din ziare...
Aosom
Marți, la Cracovia, cu ușile inchise, s-au intalnit americanii cu polonezii, germanii, olandezii, norvegienii, suedezii și finlandezii. Aaa, și danezi

Sursa: Ziuanews.ro

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