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Politică

Pentagonul retrage de urgență avioane militare americane din Marea Britanie. Ce se întâmplă la baza aeriană

c Scris de cristina stancu
Pentagonul retrage de urgență avioane militare americane din Marea Britanie. Ce se întâmplă la baza aeriană
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Statele Unite au retras luni o parte dintre aeronavele militare staționate la baza aeriană Mildenhall din estul Angliei, pe fondul unei amenințări atribuite Iranului, potrivit unor informații publicate de Wall Street Journal și Financial Times.

Sursa: Adevarul

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