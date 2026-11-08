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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

„Pentru mine obiectele sunt ca niște funii care leagă comunitatea” – Moni Stănilă, scriitoare (Cotidianul)

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„Pentru mine obiectele sunt ca niște funii care leagă comunitatea” – Moni Stănilă, scriitoare (Cotidianul)
Aosom
„Covoarele din lână nevopsită au fost o revelație. Nu m-am dat lăsat până nu am plecat cu două (…)

Sursa: Ziar.com

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