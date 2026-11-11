Pentru prima dată în istorie, Rusia și-a trimis toate bombardierele strategice în Extremul Orient de frica dronelor ucrainene

Până la jumătatea lunii noiembrie, comandamentul rus a concentrat la baza aeriană „Ukrainka” din regiunea Amur un număr de 47 de bombardiere strategice purtătoare de rachete, ceea ce reprezintă de câteva ori mai mult decât la alte aerodromuri militare din Rusia, potrivit proiectului OSINT AviVector.

Distribuie: Facebook Instagram