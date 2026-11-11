 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Pentru prima dată în istorie, Rusia și-a trimis toate bombardierele strategice în Extremul Orient de frica dronelor ucrainene

a Scris de alexandru rotaru
Pentru prima dată în istorie, Rusia și-a trimis toate bombardierele strategice în Extremul Orient de frica dronelor ucrainene
Aosom
Până la jumătatea lunii noiembrie, comandamentul rus a concentrat la baza aeriană „Ukrainka” din regiunea Amur un număr de 47 de bombardiere strategice purtătoare de rachete, ceea ce reprezintă de câteva ori mai mult decât la alte aerodromuri militare din Rusia, potrivit proiectului OSINT AviVector.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech