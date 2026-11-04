 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Percheziții de amploare în Capitală și patru județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Ce au găsit anchetatorii

c Scris de cristina stancu
Percheziții de amploare în Capitală și patru județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Ce au găsit anchetatorii
Aosom
Polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara au desfășurat miercuri, 4 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în județele Hunedoara, Arad și Dolj, precum și în București, într-un dosar penal care vizează promovarea în spațiul public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech