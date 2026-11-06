 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

PERCHEZIȚII ÎN DOSARE PENALE PRIVIND COMERȚUL DE PRODUSE CU SUSPICIUNI DE CONTRAFACERE

i Scris de iulian gavriluta
PERCHEZIȚII ÎN DOSARE PENALE PRIVIND COMERȚUL DE PRODUSE CU SUSPICIUNI DE CONTRAFACERE
Aosom
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri, 4 noiembrie a.c., Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, au pus în executare […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech