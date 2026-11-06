PERCHEZIȚII ÎN DOSARE PENALE PRIVIND COMERȚUL DE PRODUSE CU SUSPICIUNI DE CONTRAFACERE

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri, 4 noiembrie a.c., Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, au pus în executare […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗