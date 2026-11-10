Pericolul ascuns în camerele de supraveghere! Cum pot ajunge străinii să te urmărească în propria casă

Camerele de supraveghere nu sunt atât de sigure pe cât par. Acesta a fost și cazul camerelor folosite de Poliția Locală din Pantelimon. Luni de zile la rând, imaginile care treceau prin dispozitivele gestionate de Poliția Locală din Pantelimon au fost disponibile pe internet, prin intermediul motoarelor de căutare, fără să fie nevoie de un […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗