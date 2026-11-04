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Politică

Periculoasa trilaterală a celor trei puteri atomice

l Scris de lallananda
Periculoasa trilaterală a celor trei puteri atomice
Aosom
Vladimir Putin a dat din coate și a reușit. Decizia politică la nivel global nu mai este bipolară, ci este tripolară, respectiv Statele Unite, China și Federația Rusă. Iar liderii celor trei state, îndelung sau poate prea îndelung exersați în arta co

Sursa: Yoga Esoteric

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