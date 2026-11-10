Peste 10.000 de militari europeni ar putea ajunge în Ucraina. Care sunt cele 11 țări care formează Forța Multinațională Ucraina (MNF-U)

Peste 10.000 de militari europeni ar putea fi desfășurați în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, iar pregătirile au început deja în Polonia, printr-un amplu exercițiu militar coordonat de Marea Britanie și Franța. La manevre participă militari din 11 state, care testează capacitatea viitoarei Forțe Multinaționale pentru Ucraina de a asigura securitatea și de a sprijini armata ucraineană.

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