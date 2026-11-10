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Politică

Peste 1,3 milioane de femei din România sunt casnice. Cât valorează munca lor neremunerată și câți bani pierd de-a lungul vieții

s Scris de stefania pîrjol
Peste 1,3 milioane de femei din România sunt casnice. Cât valorează munca lor neremunerată și câți bani pierd de-a lungul vieții
Aosom
Peste 1,3 milioane de femei din România sunt încadrate în categoria „casnice”, iar munca neremunerată pe care o desfășoară este estimată la până la 19% din PIB. Datele au fost prezentate marți, 10 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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