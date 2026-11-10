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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Peste 18.000 de copii, vaccinați în timp ce erau sub anestezie generală, într-un spital din SUA. Drepturi încălcate! Academia Americană de Pediatrie, aflată în relații financiare cu firmele de vaccinuri, ar vrea extinderea practicii

r Scris de radhananda
Peste 18.000 de copii, vaccinați în timp ce erau sub anestezie generală, într-un spital din SUA. Drepturi încălcate! Academia Americană de Pediatrie, aflată în relații financiare cu firmele de vaccinuri, ar vrea extinderea practicii
Aosom
O practică medicală controversată ia amploare în spitalele pediatrice din Statele Unite: vaccinarea copiilor în timp ce aceștia se află sub anestezie generală, pentru intervenții chirurgicale sau alte proceduri medicale. Peste 18.000 de copii au fost

Sursa: Yoga Esoteric

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