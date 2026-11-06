Peste 50 de instituții, inclusiv marile spitale și Cadastrul, fără controale de la DNSC. În mâinile cui e securitatea cibernetică a României (Snoop)

Costul unui soldat american: De ce vrea România să plătească (DW)) - Iarna și factura la energie. De ce obsesia statului pentru gaz contribuie la o încălzire tot mai scumpă pentru români (PressOne) - Vasluiul a fost „detronat” din poziţia de cel mai sărac judeţ din România. Ce judeţ e acum codaş când vine vorba de puterea de cumpărare a locuitorilor săi? (Ziarul Financiar)

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