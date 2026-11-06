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Politică

Peste 50 de primari din România îl susțin pe Alin Tișe pentru șefia Partidului Național Liberal: „A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă”

s Scris de sergiu tămaș(
Peste 50 de primari din România îl susțin pe Alin Tișe pentru șefia Partidului Național Liberal: „A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă”
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Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a spus că are susținerea a peste 50 de primari din România pentru candidatura la șefia Partidului Național Liberal.

Sursa: Monitorul Cluj

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