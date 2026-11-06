 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Peste 50,88 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 06 – 13 noiembrie 2026

o Scris de oltenașul
Peste 50,88 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 06 – 13 noiembrie 2026
Aosom
Peste 50,88 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada...

Sursa: Oltenașul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech