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Politică

Peste 600.000 de oameni fără electricitate în Ucraina, după atacurile rusești

i Scris de iulia horovei
Peste 600.000 de oameni fără electricitate în Ucraina, după atacurile rusești
Aosom
Atacurile rusești lansate asupra Ucrainei au lăsat 600.000 de oameni fără electricitate în estul țării, efecte care l-au determinat pe președintele Volodimir Zelenski să ceară sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, îna

Sursa: Dcnews

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