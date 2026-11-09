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Politică

Peste 72% din români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai recent sondaj INSCOP

c Scris de cornelia mazilu
Peste 72% din români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai recent sondaj INSCOP
Aosom
Mai puțin de unul din cinci români consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce peste 72% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. Datele apar în cel mai recent Barometru Informat.ro-INSCOP Research, realizat la începutul lunii noiembrie.

Sursa: Adevarul

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