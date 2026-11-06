 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Peste 75,58 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în luna octombrie 2026

o Scris de oltenașul
Peste 75,58 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în luna octombrie 2026
Aosom
Peste 75,58 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în luna...

Sursa: Oltenașul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech