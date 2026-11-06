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Politică

Peste 7.700 de adolescenți au permis de conducere. Cum îl obțin la 16 ani, cât costă mașinile și ce le recomandă părinților Poliția

H Scris de Hotnews
Peste 7.700 de adolescenți au permis de conducere. Cum îl obțin la 16 ani, cât costă mașinile și ce le recomandă părinților Poliția
Aosom
În România, adolescenții pot obține permisul de conducere de la 16 ani. Pot conduce însă doar un anumit tip de mașină, iar asta după ce fac cursuri la o școală de șoferi și susțin un examen practic și unul teoretic. Acordul părinților este obligatoriu. Potrivit datelor pe care ni le-a transmis Direcția Generală Permise de …

Sursa: Hotnews

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