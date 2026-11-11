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Politică

Pete Hegseth, salvat de la demitere și punere sub acuzare. „Fiecare republican, cu excepția lui Thomas Massie, un mare RATAT, a votat în favoarea lui Pete”

d Scris de daniel groza
Pete Hegseth, salvat de la demitere și punere sub acuzare. „Fiecare republican, cu excepția lui Thomas Massie, un mare RATAT, a votat în favoarea lui Pete”
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Liderii republicani din Camera Reprezentanților au reușit să blocheze o inițiativă de punere sub acuzare a secretarului apărării, Pete Hegseth, evitând astfel un vot care ar fi fost umilitor pentru administrația președintelui Donald Trump, relatează CNN.

Sursa: Ziare

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