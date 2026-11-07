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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Petre Roman, scenariu surprinzător despre viitorul lui Trump la Casa Albă: "S-ar putea să-l evacueze înainte de termen". Ce rol va avea JD Vance

e Scris de elena aurel
Petre Roman, scenariu surprinzător despre viitorul lui Trump la Casa Albă: "S-ar putea să-l evacueze înainte de termen". Ce rol va avea JD Vance
Aosom
Petre Roman a lansat un scenariu surprinzător despre viitorul lui Donald Trump la Casa Albă.

Sursa: Dcnews

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