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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Petrișor Peiu: „De ce este România percepută ca un stat de mâna a doua în lume? Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioților”

d Scris de dan stan
Petrișor Peiu: „De ce este România percepută ca un stat de mâna a doua în lume? Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioților”
Aosom
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur modul în care guvernanții au gestionat politica externă a României. Politicianul acuză lipsa unei strategii diplomatice coerente, contractele atribuite fără licitație și preocuparea liderilor politici pentru propria imagine în detrimentul intereselor naționale.

Sursa: Ziare

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