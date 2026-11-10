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Politică

Petrișor Peiu închide ușa pentru Călin Georgescu la șefia AUR: Postul e ocupat până în 2030. Reacția partidului la propunerea lui Mohammad Murad

a Scris de alice draghici
Petrișor Peiu închide ușa pentru Călin Georgescu la șefia AUR: Postul e ocupat până în 2030. Reacția partidului la propunerea lui Mohammad Murad
Aosom
Petrișor Peiu exclude schimbarea lui George Simion de la șefia AUR înainte de 2030, în lipsa vacantării funcției. Partidul invocă o diversiune.

Sursa: Stiri Pe Surse

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