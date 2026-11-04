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Politică

Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să reducem „poluarea”

b Scris de bogdan enache
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să reducem „poluarea”
Aosom
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că România şi-a distrus „de pomană” energia, industria şi transporturile încercând să reducă presupusa poluare, deşi la noi valorile sunt cu 30% mai mici decât în UE.

Sursa: Digi24

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