Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”. Liderul AUR, atac la clasa politică

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat modul în care este gestionată politica externă a României, acuzând lipsa unei strategii diplomatice coerente, contracte atribuite fără licitaţie şi preocuparea liderilor politici pentru propria imagine în detrimentul intereselor naţionale. Senatorul AUR afimă că atitudinea servilă a reprezentanţilor statului român în relaţiile internaţionale nu poate compensa problemele interne ale ţării şi atrage atenţia asupra eşecurilor în atingerea unor obiective importante, precum includerea României în programul Visa Waiver şi aderarea la OCDE.

Distribuie: Facebook Instagram