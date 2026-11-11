Petrișor Peiu spune că Nicușor Dan este un bufon. "A mințit cu bună știință sau a acoperit o intervenție străină directă în politica internă"

Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a ajuns să se comporte ca un bufon, după ce președintele a susținut că intrarea AUR la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară. Senatorul afirmă că, dacă informația este falsă, șeful statului minte, iar dacă este adevărată, înseamnă că deciziile politice ale României sunt dictate din exterior. În ambele scenarii, susține Peiu, Nicușor Dan compromite demnitatea funcției prezidențiale.

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