Cristian Popescu Piedone a revenit la Giurgiu, județul în care a candidat pentru Senatul României, pentru a participa la constituirea organizației județene a Partidului Naționalist Reformarea României Piedone (PNRR). Dincolo de evenimentul politic, întâlnirea a evidențiat o direcție strategică: transformarea partidului într-o formațiune cu structuri teritoriale, lideri locali și candidați proprii. Piedone a vorbit despre […] The post Piedone construiește la Giurgiu mai mult decât o filială de partid. PNRR pregătește o nouă generație de lideri appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații Citește mai departe la sursa originală ↗