Pilotul și-a lăsat fiul la manșă și a rezultat o tragedie, în Rusia: „Adolescentul de 15 ani a aplicat o forță prea mare”

Un avion Airbus A310-308 al companiei Aeroflot s-a prăbușit în regiunea Kuznetk Alatau din Rusia, pe 22 martie 1994, ucigând toate cele 75 de persoane la bord. Investigația a dezvăluit că pilotul i-a permis fiului său de 15 ani să controleze aeronava, provocând deconectarea parțială a autopilotului și pierderea controlului, reamintește Onet.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗