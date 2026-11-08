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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Plan extraordinar gândit de americani: SUA vor să blocheze toate rutele terestre spre Iran

m Scris de mihai cistelican
Plan extraordinar gândit de americani: SUA vor să blocheze toate rutele terestre spre Iran
Aosom
Potrivit Centcom, blocarea porturilor iraniene de către SUA a "împiedicat Iranul să exporte petrol brut de peste 25 miliarde de dolari".

Sursa: Stiri Pe Surse

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