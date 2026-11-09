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Politică

Planul lui Ilie Bolojan pentru ca PNL să câștige alegerile din 2028. Cum vrea să-și consolideze poziția în partid

r Scris de robert hoară
Planul lui Ilie Bolojan pentru ca PNL să câștige alegerile din 2028. Cum vrea să-și consolideze poziția în partid
Aosom
PNL face primul pas spre o nouă alianță de dreapta, cu care speră să câștige alegerile din 2028. Liberalii au decis să înceapă negocierile pentru a absorbi Forța Dreptei și vor să atragă în această construcție și alte formațiuni politice, inclusiv USR.

Sursa: Stirile Pro.tv

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