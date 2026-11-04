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Politică

Planul lui Macron pentru a o învinge pe Marine Le Pen în 2027. Președintele Franței vrea o alianță politică de amploare

o Scris de oana antipa
Planul lui Macron pentru a o învinge pe Marine Le Pen în 2027. Președintele Franței vrea o alianță politică de amploare
Aosom
Președintele Franței, Emmanuel Macron, își dorește formarea unei coaliții politice extinse, care să reunească personalități din zona stângii moderate, a centrului și a dreptei, pentru a împiedica victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din 2027.

Sursa: Mediafax Ro

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