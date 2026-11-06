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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Planul pregătit de USR și PNL pentru alegerile din 2028. S-ar fi bătut deja palma

a Scris de anca flondor
Planul pregătit de USR și PNL pentru alegerile din 2028. S-ar fi bătut deja palma
Aosom
Radu Miruță, care tocmai a fost ales prim-vicepreședinte al USR, anunță o colaborare cu PNL pentru alegerile din 2028. Cele două partide au început deja discuțiile

Sursa: Stiri Pe Surse

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