Planul premierului Luca Niculescu pentru evitarea retrogradării de către agențiile de rating: „Peste două săptămâni vom avea toate datele”

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că în două săptămâni vor fi centralizate toate datele privind situația reală a finanțelor țării, după ce i-a solicitat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un raport amănunțit în acest sens. Șeful Executivului a explicat că această măsură este vitală pentru ca Guvernul să dețină o imagine de ansamblu clară asupra bugetului, în vederea pregătirii strategiei fiscale pentru perioada următoare.

Distribuie: Facebook Instagram