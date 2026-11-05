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Politică

Planul premierului Luca Niculescu pentru evitarea retrogradării de către agențiile de rating: „Peste două săptămâni vom avea toate datele”

a Scris de adrian zia
Planul premierului Luca Niculescu pentru evitarea retrogradării de către agențiile de rating: „Peste două săptămâni vom avea toate datele”
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Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că în două săptămâni vor fi centralizate toate datele privind situația reală a finanțelor țării, după ce i-a solicitat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un raport amănunțit în acest sens. Șeful Executivului a explicat că această măsură este vitală pentru ca Guvernul să dețină o imagine de ansamblu clară asupra bugetului, în vederea pregătirii strategiei fiscale pentru perioada următoare.

Sursa: Ziare

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